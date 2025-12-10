Milan Como, le possibili date del rinvio: dipende tutto dall’Inter. Ecco perchè. Segui le ultime sui rossoneri

L’ipotesi che la partita di Serie A tra Milan e Como potesse giocarsi l’8 febbraio a Perth, in Australia, è ormai naufragata. Sebbene manchi ancora l’ufficialità, le possibilità che l’incontro si svolga in terra oceanica sono minime, tanto che solo un intervento in extremis della FIFA potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Tutto lascia pensare che la gara tra i rossoneri e i lariani si disputerà regolarmente nel nostro Paese, con San Siro che si prepara ad accogliere la sfida. La notizia, riportata questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sposta ora l’attenzione sulla ricollocazione dell’incontro in calendario.

🗓️ Le Nuove Finestre: Doppia Data a Metà Febbraio

La ricollocazione di Milan-Como non è immediata e richiede un incastro logistico complesso. La partita, annullato il piano Australia, si dovrebbe giocare tra metà e fine febbraio. La Gazzetta dello Sport indica due finestre temporali come le più probabili per lo svolgimento della gara:

Prima Finestra: Martedì 17 o mercoledì 18 febbraio .

Martedì o mercoledì . Seconda Finestra: Martedì 24 o mercoledì 25 febbraio.

La scelta definitiva tra queste quattro opzioni non dipenderà solo dalle esigenze del Diavolo, ma dovrà tenere conto soprattutto della contemporanea attività dell’altra squadra che utilizza San Siro: l’Inter. I cugini nerazzurri, infatti, in quelle due settimane potrebbero essere impegnati nei playoff di Champions League. La Lega dovrà quindi attendere il sorteggio e la programmazione della UEFA per capire quando l’Inter giocherà in casa, evitando sovrapposizioni o problemi di gestione dello stadio.

🧠 Allegri e Tare: Evitate Complicazioni

La rinuncia alla trasferta australiana è vista con favore dall’area tecnica dei rossoneri. Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano e nuovo allenatore del club, può tirare un sospiro di sollievo, evitando un lungo e stressante viaggioche avrebbe potuto compromettere la preparazione della squadra in un momento cruciale della stagione.

Anche Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, uomo noto per la sua abilità gestionale, è ora libero da questo grattacapo logistico e può concentrarsi totalmente sulla definizione degli obiettivi di mercato per gennaio, assicurando ad Allegri i rinforzi necessari senza lo spettro di un calendario stravolto.