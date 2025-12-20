Milan Como in Australia? La società lariana non è convinta: clamoroso spiffero

Milan Como in Australia? Dalla società lariana filtrano ancora parecchi dubbi sull’effettiva disputa della sfida a Perth. La situazione

Nonostante l’ufficialità sembrasse ormai raggiunta, la disputa di Milan-Como a Perth continua a essere avvolta dall’incertezza.

Secondo quanto riferito da Samuele Nava, giornalista de La Provincia di Como, il club lariano nutrirebbe ancora forti dubbi sull’effettivo svolgimento della gara in Australia, prevista per l’8 febbraio 2026.

Sebbene il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, avesse rilasciato dichiarazioni possibiliste prima della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, l’ambiente comasco resta scettico. I vertici del club si aspettano che, alla fine, possa prevalere un «no» definitivo. Le criticità legate alla logistica, al logorante viaggio transoceanico a metà stagione e alle proteste dei tifosi potrebbero spingere le autorità e i club a un clamoroso dietrofront, riportando il match entro i confini nazionali per tutelare l’integrità fisica degli atleti e la regolarità del campionato.