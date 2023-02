Milan, col Tottenham Pioli punta ancora su Giroud

Martedì a San Siro arriva il Tottenham per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: Pioli punta ancora su Giroud

Dopo la rete contro il Torino, che ha ridato i tre punti al Milan in campionato, Olivier Giroud è il netto favorito per partire dall’inizio anche nella gara di martedì in Champions League contro il Tottenham.

Stefano Pioli è pronto a consegnarli di nuovo la maglia da titolare: Olivier vuole trascinare i rossoneri ai quarti di finale.