Milan che sfortuna, la squadra di Allegri in testa in una speciale classifica: Gimenez guida la squadra

Milan primo nella classifica dei legni colpiti, grande sfortuna per la squadra di Allegri, specialmente per Gimenez

Quando si analizzano le statistiche di un campionato di calcio, non tutte le classifiche sono piacevoli da guidare. E per il Milan di Massimiliano Allegri, l’esperto stratega livornese noto per l’attenzione ai dettagli, il primato nella speciale graduatoria della sfortuna rappresenta una vera e propria spina nel fianco. I rossoneri si trovano infatti in testa alla lista delle squadre più colpite dalla mala sorte in questa Serie A, con un numero impressionante di conclusioni finite sui montanti o sulla traversa.

Otto Legni: L’Ostacolo Invisibile del Diavolo

Il dato è impietoso e non lascia spazio a interpretazioni: il Milan è la squadra che ha colpito il legno per ben 8 volte fino a questo punto della stagione. Otto occasioni da gol nitide, dove solo pochi centimetri hanno separato il pallone dalla rete e la squadra da un potenziale vantaggio nel punteggio. Questo costante “sfiorare” il gol si traduce inevitabilmente in frustrazione per i giocatori e, potenzialmente, in punti persi vitali nella maratona scudetto.

Per la formazione di Massimiliano Allegri, la capacità di trasformare questa sfortuna in precisione sarà il vero banco di prova delle prossime settimane. Quando un fattore così imprevedibile si ripete con tale frequenza, l’aspetto psicologico diventa predominante.

Gimenez, Il Più Sfortunato tra i Rossoneri

A guidare questa poco invidiabile statistica individuale all’interno del club meneghino c’è Gimenez, il quale ha visto ben 3 dei suoi tiri infrangersi contro i pali o la traversa. La sua sfortuna personale è un microcosmo della più ampia sfortuna di squadra, evidenziando come l’attaccante sia sistematicamente coinvolto nelle azioni più pericolose, ma al contempo più sfortunate.

A seguire il Milan in questa classifica di sfortuna troviamo squadre di alto livello e grande qualità offensiva come Napoli, Atalanta e Inter. Tuttavia, nessuno è ancora riuscito ad eguagliare il record negativo dei rossoneri. Per il Milan superare questa barriera psicologica e statistica è fondamentale per non lasciare che la sfortuna incida eccessivamente sull’esito finale della Serie A e per trasformare le occasioni mancate in gol decisivi.