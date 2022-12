Milan, c’è l’intesa per il rinnovo di Giroud: presto incontro e firma

C’è un intesa di massima tra il Milan e Olivier Giroud per il rinnovo di contratto del francese. Presto la firma

Olivier Giroud si prepara al ritorno in campo. Domani l’attaccante francese varcherà di nuovo i cancelli di Milanello dopo un Mondiale da protagonista e qualche meritato giorno di vacanza. Insieme a lui l’altro transalpino, Theo Hernandez. I due riprenderanno ad allenarsi insieme ai preparatori atletici ma non con il resto della squadra, che sarà impegnata nell’amichevole di Endhoven contro il PSV.

Intanto, secondo la Gazzetta dello Sport, per Giroud è pronto il rinnovo di contratto. Il classe ’86 andrà in scadenza il prossimo giugno ma, per ciò che ha dimostrato di poter ancora fare, è giusto che il Milan continui a puntare su di lui. Un tassello fondamentale dell’ultimo Scudetto nonché attuale capocannoniere stagionale dei rossoneri.

L’intesa tra le parti è questione ormai di dettagli che verranno definiti da un incontro tra la dirigenza e l’agente del giocatore previsto nei primi giorni del 2023. La firma e l’annuncio sono previsti successivamente. Un prolungamento che sarà di almeno un altro anno a cifre simili a quelle attuali (3,2 milioni di euro).