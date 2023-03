Milan, caso Leao: niente gol e rinnovo bloccato. Era previsto un contatto tra le parti in queste settimane, ma non è nell’odg

Il Milan ha smarrito il suo Rafael Leao. Il giocatore non segna da metà gennaio e in Nazionale, nel suo Portogallo, difficile che potrà risollevare il morale: sarà in panchina, dato che il c.t. Martinez gli preferisce Bernando Silva e Joao Felix.

Il portoghese, che fuori dal campo ha hobby diversi al calcio, come musica e moda, si fa distrarre soprattutto dal tema rinnovo. In questi giorni era previsto un contatto di tutte le parti coinvolte, dal club alla famiglia di lui. Contatti che non sembrano più essere all’ordine del giorno.

L’incontro, di persona o telefonico, non avrebbe sciolto tutti i nodi ma era importante per capire bene la volontà del giocatore, che a parole sembra essere per il rinnovo, ma nei fatti è il contrario. Intanto, le cifre del rinnovo sono le medesime, cambia però il prezzo del cartellino del giocatore: causa le ultime prestazioni, il Milan rischia di incassare meno di quello che sperasse. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.