Il proprietario di Red Bird e del Milan Gerry Cardinale è atteso in città in questi giorni per il match di Champions contro il Tottenham

Il patron del Milan Gerry Cardinale è atteso in questi giorni a Milano. Il numero uno di Red Bird, che non si vede a San Siro dal derby del 3 settembre, assisterà al match contro il Tottenham di Champions League. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono quattro i punti nell’agenda italiana del numero uno di Red Bird.

In primis gli equilibri interni in società. Cardinale avrà subito una riunione con Furlani e Maldini per gestire le gerarchie interne e programmare il futuro del club. Si continuerà poi a lavorare sul lato commerciale. Dopo gli accordi con Off-White e Yankees, è lecito attendersi altro.

Sul lato sportivo, bisognerà capire come gestire la situazione contrattuale della stella Rafael Leao. Attesi colloqui anche con Paolo Scaroni per la questione stadio. La situazione è la medesima ormai da settimane: c’è da scegliere tra l’area di San Siro, con i suoi tempi burocratici, o accelerare in zona fuori città con Sesto e Rozzano come ipotesi più probabili.