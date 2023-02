Milan, Leao in bilico: potrebbero essere gli ultimi mesi in rossonero

Uno stop improvviso nella trattativa per il rinnovo allontana Rafael Leao ed il Milan. Le ultime sul futuro del portoghese

Rafael Leao ed il Milan sembrano essere diretti verso l’addio a fine stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini ha ammesso pubblicamente uno stallo nella trattativa per il rinnovo dopo delle settimane che sembravano essere quelle del riavvicinamento a seguito di un’offerta importante da parte del club rossonero.

Ora il futuro è un punto di domanda. Se Leao non firmerà il rinnovo, questi saranno i suoi ultimi mesi al Milan. La direzione del club è quella infatti di non perderlo a zero, ma di monetizzare una sua cessione in estate. Il ricco mercato della Premier League chiama.