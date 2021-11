Milan, caos sullo stemma: non può essere registrato, il motivo

Caso stemma per il Milan. Come riportato da Calcio e Finanza, il marchio non può essere registrato a livello internazionale

Come riporta Calcio e Finanza, Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto un ricorso presentato dal Milan nel giugno del 2020, confermando che il marchio che rappresenta lo stemma del club rossonero non possa essere oggetto di registrazione a livello internazionale in quanto marchio già in uso Germania, registrato per prodotti di cancelleria.

L’elevata somiglianza fonetica e la somiglianza visiva di tale segno con il marchio “MILAN” – ha fatto sapere il Tribunale – comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori che impedisce la loro protezione simultanea all’interno dell’Unione europea.