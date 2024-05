Sarri Milan: possibile ritorno in Premier, il SONDAGGIO del club e la volontà dell’allenatore

Tra i nomi accostati al Milan per la panchina c’è anche Maurizio Sarri. Per l’ex Lazio possibile un ritorno in Premier League

Ritorno al passato. Tra i nomi accostati al Milan per la panchina c’è anche Maurizio Sarri. Per l’ex Lazio possibile una nuova esperienza in Premier League.

Come riportato da Alfredo Pedullà il profilo piace non poco al Leicester ma per il momento l’allenatore toscano preferisce aspettare ancora per qualche giorno. Il club inglese è comunque una pista da seguire. Ci sono alcune situazioni da chiarire in Italia, Bologna compreso, quindi Sarri non ha fretta.