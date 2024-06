Gudmundsson Milan: SORPASSO della rivale di Serie A, il club prepara l’offerta giusta

Tra i nomi seguiti dal calciomercato Milan c’è Gudmundsson. La rivale dei rossoneri però prepara l’offerta giusta per il sorpasso

Secondo quanto riferito da Il Mattino sarebbe il Napoli la squadra passata in pole position per Gudmundsson in chiave mercato. Per il quotidiano il nuovo direttore sportivo, Manna, avrebbe già pronta un’offerta per strappare l’attaccante del Genoa, valutato 35 milioni di euro: Ostigard più soldi.

Il Napoli, quindi, sembra essere riuscito a sorpassare la Juve che da tempo segue Gudmundsson, ma anche l’Inter campione d’Italia e il Milan