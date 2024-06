Kalulu Milan, quale destino per il francese? Fonseca lo BLINDA, il RETROSCENA spaventa le pretendenti

Kalulu-Milan, il francese viene considerato incedibile da Paulo Fonseca: il tecnico è convinto di poterlo rilanciare definitivamente

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pierre Kalulu è praticamente considerato incedibile dal calciomercato Milan della prossima estate.

Nei dialoghi con la dirigenza rossonera di fatto Fonseca lo ha blindato indicandolo come il calciatore, insieme a Chukwueze, da valorizzare appieno per superare gli ultimi due anni tormentati dagli infortuni. Kalulu piace tantissimo a Fonseca col francese che comporrà la rosa dei centrali per la prossima stagione.