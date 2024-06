Mercato Milan, cosa fare con i BIG della rosa? l’INDISCREZIONE fa sognare l’ambiente rossonero, Ibrahimovic CONVINCE Cardinale

Mercato Milan, nessuna necessità di cedere i big della rosa: strategia delineata, Ibrahimovic convince Cardinale

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa sui big presenti nell’attuale rosa rossonera. Nessuno sarà messo in vendita: la condizione florida del bilancio rossonero permette al club di trattenere i propri giocatori con Ibrahimovic che avrebbe convinto Cardinale a mantenere l’ossatura della squadra.

Solo offerte da capogiro potrebbero spingere il Milan a considerare eventuali partenze: in questo senso l’indiziato principale resta Theo Hernandez per il quale però al momento non sono arrivate proposte.