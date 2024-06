Santiago Gimenez Milan, il Diavolo prepara l’AFFONDO! Ibrahimovic preme, QUESTO aspetto solletica il club

Santiago Gimenez-Milan, il club rossonero prepara l’affondo per il messicano: le basse commissioni ingolosiscono il Diavolo

Come riportato dal Corriere dello Sport, viste le difficoltà legate alla trattativa per Zirkzee, in particolare per una richiesta di commissioni all’agente superiore ai 10 milioni di euro, il calciomercato Milan avrebbe deciso di affondare il colpo per Santiago Gimenez, centravanti di 23 anni del Feyenoord.

Il messicano ha una valutazione di 50 milioni di euro trattabili, una cifra che non spaventa il Diavolo soprattutto perchè in questo caso le commissioni, così come l’ingaggio del ragazzo, rientrano perfettamente nei parametri economici del Milan. Prossime settimane decisive.