Calciomercato Milan, scelta FATTA in difesa: Furlani stacca l’assegno, serve QUESTA cifra per chiudere l’affare

Calciomercato Milan, scelta fatta in difesa: il primo obiettivo del club rossonero è Igor del Brighton. Pronta l’offerta

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo del calciomercato Milan per la difesa della prossima stagione è Igor, centrale del Brighton con un passato in Italia con la maglia della Fiorentina.

Il club inglese valuta il calciatore almeno 20 milioni di euro, una cifra decisamente alla portata del club rossonero: Furlani e Moncada decideranno nelle prossime settimane se affondare il colpo o aspettare eventuali evoluzioni sul fronte Buongiorno.