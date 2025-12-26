Milan in crescita, com’è cambiato il valore delle rose in Serie A: da settembre ad oggi, le cifre!

Milan cresce nel valore della rosa, da settembre ad oggi com’è cambiata la situazione in casa rossonera

Con la chiusura dell’anno solare, è tempo di bilanci non solo sul campo, ma anche dal punto di vista economico e finanziario. L’ultima analisi pubblicata da Sky Sport mette in luce un quadro estremamente interessante sull’andamento del valore delle rose della nostra Serie A. Tra i club di vertice, il Milan emerge come la società più virtuosa, capace di coniugare risultati sportivi e crescita del parco giocatori.

La scalata dei rossoneri: +14 milioni da settembre

Mentre molte big faticano a mantenere stabili le proprie valutazioni, il Diavolo prosegue nel suo percorso di valorizzazione. Secondo i dati raccolti, il valore della rosa rossonera è passato dai 471,5 milioni di euro di settembre ai 485,5 milioni di dicembre.

Una crescita netta di 14 milioni di euro, che posiziona il club meneghino al quinto posto assoluto per incremento di valore nel campionato italiano. Tuttavia, il dato più significativo emerge dal confronto con le dirette concorrenti per l’Europa: tra le prime cinque forze del campionato, i rossoneri sono quelli che hanno registrato il balzo in avanti più consistente.

L’impatto di Allegri e dei nuovi innesti

Dietro questi numeri c’è il lavoro metodico di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che, grazie alla sua esperienza e al suo approccio basato sull’equilibrio tattico, è riuscito a rigenerare diversi elementi della rosa. Sotto la sua gestione, giovani talenti e giocatori esperti hanno visto lievitare il proprio valore di mercato.

Un contributo fondamentale è atteso anche dal mercato invernale: l’innesto di Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco specialista del gioco aereo, potrebbe rappresentare un ulteriore volano per le ambizioni del club di via Aldo Rossi, nonostante il recente digiuno realizzativo.

Le big arrancano: crollo Juventus e Inter

Se il Milan sorride, lo stesso non si può dire per le altre grandi del torneo. La classifica evidenzia una tendenza negativa per le rivali storiche:

Juventus : Il club bianconero segna il calo più drastico del campionato con un pesante -51 milioni .

: Il club bianconero segna il calo più drastico del campionato con un pesante . Inter : Nonostante la competitività della rosa, i nerazzurri chiudono con un segno meno di 23,5 milioni .

: Nonostante la competitività della rosa, i nerazzurri chiudono con un segno meno di . Napoli e Atalanta: Entrambe le formazioni hanno subito svalutazioni importanti, rispettivamente di 36,1 e 44,5 milioni.

In un panorama dove le grandi tendono a perdere valore, la strategia del Diavolo sembra premiare la sostenibilità e la crescita organica dei talenti, confermando la bontà del progetto tecnico e societario in vista di un 2026 che si preannuncia infuocato.