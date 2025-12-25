Calciomercato
Gatti Milan: la verità e tutti i retroscena sulla chiamata di Allegri al difensore. Cosa sta succedendo
Gatti Milan, Massimiliano Allegri ha chiamato il difensore della Juve ma al momento non c’è nessuna trattativa tra i club
Il mercato dei difensori in casa rossonera vive ore di grande fermento, ma la pista che porta a Federico Gatti necessita di una necessaria dose di realismo. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulle voci che vorrebbero il centrale della Juventus vicino al trasferimento a Milano, delineando uno scenario complesso e tutt’altro che in dirittura d’arrivo.
Gatti Milan, il retroscena: la chiamata di Max
L’indiscrezione più calda trova conferma: c’è stato un contatto diretto tra l’allenatore rossonero e il difensore bianconero.
- Contatto diretto: «Ad oggi c’è stata una chiamata di Allegri a Gatti», ha rivelato Moretto. Il tecnico livornese stima profondamente il calciatore, avendolo già guidato a Torino, e lo considera il profilo ideale per dare cattiveria agonistica alla retroguardia del Milan.
- Mancanza di unanimità: Nonostante il gradimento dell’allenatore, all’interno della dirigenza rossonera non ci sarebbe totale accordo sul nome di Gatti. Una divergenza di vedute che frena, per ora, qualsiasi affondo ufficiale.
Trattativa e scambio con Ricci: il punto
Al momento, non esiste un tavolo di negoziazione aperto tra i due club.
- Nessun accordo tra club: Nonostante il contatto tecnico-giocatore, Milan e Juventus non hanno ancora iniziato a discutere di cifre o formule.
- Il “caso” Ricci: Di conseguenza, Moretto ha smentito le voci riguardanti uno scambio con Samuele Ricci: «L’ipotetico scambio con Ricci non ha forma o corpo». Il Milan continua a cercare un profilo, preferibilmente in prestito, ma la strada per Gatti appare in salita.