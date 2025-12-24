Mercato Milan, l’intrigo Gatti e il muro della Juventus. La situazione

Mercato Milan, l’intrigo Federico Gatti e il muro della Juventus. La situazione. Segui tutti gli aggiornamenti

Il mercato dei rossoneri entra in una fase di stallo strategico per quanto riguarda la difesa. Nonostante la stima profonda che lega Massimiliano Allegri, il plurititolato tecnico livornese tornato alla guida del club per restaurare una mentalità vincente, a Federico Gatti, il passaggio del centrale azzurro a Milano appare oggi una scalata impervia. Gatti, difensore moderno caratterizzato da una prorompente forza fisica e un temperamento da trascinatore, è l’uomo che Allegri vorrebbe per blindare il reparto arretrato del Diavolo.

Gli ostacoli della trattativa secondo Sky Sport

Come riportato da Sky Sport, mancano attualmente i presupposti minimi per trasformare il gradimento in una trattativa lampo durante la sessione invernale. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente di grande polso e fine tessitore di relazioni diplomatiche, si è scontrato con una realtà economica complessa. La distanza tra le parti riguarda sia la valutazione del cartellino sia la formula del trasferimento. La Juventus, infatti, non intende fare sconti per uno dei suoi leader difensivi, che ha recentemente firmato un rinnovo fino al 2030 con un ingaggio salito a circa 3,1 milioni di euro annui.

Il “no” ai prestiti e l’incognita contropartite

La strategia di Igli Tare prevedeva inizialmente un’operazione basata sul prestito con diritto di riscatto, formula bocciata categoricamente dai bianconeri per un titolare inamovibile. Anche l’ipotesi di inserire contropartite tecniche per abbassare la richiesta cash non sembra decollare: non esistono profili dei rossoneri che scaldino contemporaneamente i cuori di entrambe le dirigenze. Provare a imbastire uno scambio equo a metà stagione è stato definito dagli esperti “difficile anche soltanto da pensare”.

La variabile Spalletti e il fattore Nazionale

L’unico spiraglio per una riapertura della pista potrebbe essere rappresentato dalle gerarchie di Luciano Spalletti, il Commissario Tecnico della Nazionale noto per il suo gioco propositivo e le scelte meritocratiche. Federico Gatti, attualmente fermo ai box per un infortunio, dovrà valutare il suo peso nelle rotazioni dell’Italia. Se il difensore dovesse percepire di non essere più un perno intoccabile per la maglia azzurra, potrebbe spingere per approdare al Milan, cercando quella titolarità assoluta sotto gli occhi di Allegri, il tecnico che più di ogni altro ne ha sempre esaltato la grinta e lo spirito di sacrificio.