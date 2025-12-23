Gatti Milan, pista gelida: lo stallo tra cifre e gerarchie di Spalletti. L’affare può decollare solo in un caso

Gatti Milan, la pista è al momento gelida: il difensore, attualmente infortunato, deve prima capire quali sono le gerarchie di Spalletti

Nonostante il forte legame con Massimiliano Allegri, il passaggio di Federico Gatti al Milan rimane, ad oggi, un’operazione estremamente complessa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, mancano le basi concrete per intavolare una trattativa lampo in vista di gennaio: la distanza tra i club riguarda sia la formula che la valutazione economica del cartellino.

Gatti Milan, gli ostacoli: muro Juventus e incognita scambi

La Juventus non sembra intenzionata a fare sconti per uno dei suoi leader difensivi, fresco di rinnovo fino al 2030 firmato la scorsa estate (con ingaggio salito a circa 3,1 milioni annui).

No ai prestiti: Il Milan gradirebbe un’operazione in prestito con diritto, formula che i bianconeri non prendono in considerazione per un titolare.

Il Milan gradirebbe un’operazione in prestito con diritto, formula che i bianconeri non prendono in considerazione per un titolare. Scambi difficili: Si è ipotizzato l’inserimento di contropartite tecniche per abbassare la richiesta economica, ma al momento non ci sono nomi che scaldino contemporaneamente le due dirigenze. Provare a immaginare uno scambio equo a metà stagione appare, come sottolineato da Sky, “difficile anche soltanto da pensare”.

La variabile Spalletti

L’unico spiraglio per una riapertura della pista potrebbe arrivare da dinamiche esterne al mercato di club. Gatti, attualmente ai box per un infortunio, dovrà capire quale sarà il suo ruolo nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Se il centrale dovesse accorgersi di non essere più considerato un perno, potrebbe spingere per una nuova destinazione che gli garantisca la titolarità assoluta sotto gli occhi di Allegri, tecnico che ne ha sempre esaltato la grinta e lo spirito di sacrificio.