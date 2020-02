Milan, Calabria: «Ora risaliamo e non fermiamoci più»

Davide Calabria, su Instagram, elogia Matteo Gabbia a fine gara e punta a tornare nelle zone più alte della classifica

Il Milan ha battuto il Torino al Meazza. Davide Calabria, direttamente sul proprio profilo ufficiale di Instagram, carica l’ambiente rossonero: «Ora risaliamo e non fermiamoci più».

Qualche parola anche per l’amico Matteo Gabbia al suo esordio stagionale con la maglia rossonera, protagonista di un’ottima gara: «Complimenti Matteo per il tuo esordio, sono felice per te, so quanto ci tenevi e ringraziami…».