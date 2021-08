Maignan: «Ciao San Siro, questa volta torno con il logo giusto» – FOTO

Mike Maignan festeggia sui social il debutto a San Siroda rossonero dopo che l’anno scorso ci era stato ma con la maglia del Lille

Gioia social. Mike Maignan ha esultato sui social per la vittoria del Milan contro il Cagliari e per il debutto in maglia rossonera a San Siro. Non è la prima volta che il portiere francese giocava nello stadio milanese. L’anno scorso infatti nei gioroni di Europa League sfidò proprio il Milan in quella che fu la prima sconfitta stagionale per i rossoneri (0-3).

Ora il portiere a detta sua è tornato a giocarci con il logo giusto: «Ciao San Siro, questa volta torno con il logo giusto, è una vittoria convalidata da tutta la nostra casa».