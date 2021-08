Milan Cagliari: tutto pronto per l’esordio di Giroud e Maignan a San Siro

Milan Cagliari: tutto pronto per l’esordio di Olivier Giroud e Mike Maignan a San Siro. Le ultime di formazione dallo stadio

Questa sera sarà andrà in onda Milan–Cagliari, gara valevole per la seconda giornata di Serie A. Se questa è una sfida importante per tutti, in chiave di inizio stagione, di continuità o di riscatto, per due giocatori rossoneri lo sarà ancora di più.

Si tratta di Olivier Giroud e Mike Maignan, i due nuovi arrivati, che contro i rossoblù faranno il loro esordio a San Siro, per di più gremito: 35mila gli spettatori presenti.