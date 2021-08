Milan Cagliari: Bennacer verso una maglia da titolare

Nella partita di domenica sera a San Siro contro il Cagliari, Bennacer, dopo l’iniziale panchina contro la Samp, partirà dal primo minuto

Prima titolarità della stagione. Ismael Bennacer, dopo l’iniziale panchina nella prima di campionato al Ferraris contro la Sampdoria, domenica contro il Cagliari potrebbe ritrovare il posto da titolare.

Come riporta Tuttosport, Pioli è orientato a schierare la stessa formazione che ha vinto contro la Sampdoria: l’unica novità dovrebbe essere a centrocampo, con Bennacer al posto di Krunic. Per quanto riguarda l’attacco, Leao dovrebbe essere ancora in vantaggio su Rebic.