Milan, solo tre sconfitte negli ultimi 39 precedenti contro il Cagliari

Milan, solo tre sconfitte dei rossoneri negli ultimi 39 precedenti contro il Cagliari. Ecco l’unica squadra con cui hanno fatto meglio

Domani si giocherà Milan–Cagliari, una partita non di certo semplice ma che, statisticamente parlando, sorride ai padroni di casa.

Basti pensare che i rossoneri hanno perso solo tre delle 39 sfide interne contro il club sardo in Serie A TIM (8%), tra le squadre affrontate almeno 20 volte in casa nel torneo solo contro l’Hellas Verona i rossoneri hanno fatto meglio in percentuale (zero sconfitte in 29 match).