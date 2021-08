Milan: contro il Cagliari l’opportunità di replicare un primato di vent’anni fa

Milan: contro il Cagliari i rossoneri hanno l’opportunità di replicare un primato di quasi vent’anni fa. Ecco quale e in che anno è successo

In caso di vittoria nella sfida di domani sera contro il Cagliari il Milan potrebbe eguagliare un primato registrato addirittura quasi venti anni fa.

Infatti, i rossoneri potrebbero vincere entrambe le prime due gare stagionali di Serie A TIM in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2002/03–2003/04, con Carlo Ancelotti alla guida. Un’ottima opportunità che non va in alcun modo sprecata.