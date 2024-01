Milan Cagliari, Pioli lancia Mirante! Ci sarà lui tra i pali. Panchina per Maignan. Le scelte di formazione del tecnico rossonero

Il turnover massiccio operato da Stefano Pioli per Milan Cagliari di stasera in Coppa Italia coinvolge anche la porta! A difendere i pali dei rossoneri ci sarà Antonio Mirante!

Turno di riposo dunque per Mike Maignan, il quale si accomoderà in panchina per sostenere i propri compagni in questa delicata sfida valevole per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia.