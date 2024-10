Milan Brugge, è Tijjani Reijnders l’MVP: la scelta dei tifosi è inequivocabile

Milan Brugge, i tifosi rossoneri hanno scelto il proprio MVP della sfida vinta ieri in Champions League: è Reijnders

Una doppietta storica per Tijji, il migliore in campo della serata europea di San Siro

Una doppietta storica, dal momento che il suo nome si aggiunge a quelli di van Basten e Seedorf nella lista di olandesi capaci di realizzare una marcatura multipla con il Milan in Champions League. È Tijjani Reijnders il prescelto come MVP dai nostri tifosi dopo il 3-1 sul Club Brugge: un plebiscito per lui su AC Milan Official App, un premio meritato al termine di quella che è la prima doppietta di Tijji in rossonero.

Da ieri sera, inoltre, il nostro numero 14 può vantare almeno un gol in ciascuna delle tre competizioni europee, perché se con l’AZ aveva lasciato il segno in Conference League con la maglia rossonera aveva già trovato la rete in occasione di Milan-Slavia Praga in Europa League. È sul palcoscenico più grande, però, che ha lasciato il segno più importante, tanto che pure la UEFA l’ha celebrato come Man of the Match.

Del successo sui belgi resteranno sicuramente i due gol di Reijnders, arrivati peraltro in modo simile tra loro. Prima il piatto destro sull’assist da sinistra di Okafor, poi il rasoterra in corsa a premiare lo spunto, da destra, di Chukwueze. Reti importanti arrivate in un momento cruciale, fondamentale. Tijji ha preceduto, nelle votazioni dei tifosi, proprio Noah e Sammy oltre all’altro marcatore di serata, Christian Pulisic.

Una doppietta che è l’apice di una prestazione di tanta sostanza e qualità a centrocampo, per un tandem con Fofana sempre più solido e capace di elevare le prestazioni della squadra di Fonseca. Il miglior riscatto possibile dopo l’espulsione contro l’Udinese, una prova da leader che ha contribuito a rimetterci in corsa in Champions League: bravo Tijji!