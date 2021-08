Il Milan festeggia Diaz nel giorno del compleanno: «Tanti auguri Brahim»

Il Milan ha voluto fare gli auguri a Brahim Diaz nel giorno del suo compleanno numero ventidue. Il folletto spagnolo, che è tornato in prestito biennale dal Real Madrid dopo la positiva esperienza dello scorso anno, si è ambientato benissimo in rossonero e conta di crescere ancora sotto la sapiente guida di Stefano Pioli.

Feliz cumpleaños @Brahim! 🎂

What are your birthday wishes for our no.🔟?

Brahim Díaz compie 22 anni: mandategli i vostri auguri, rossoneri! 🔴⚫

#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/7i4CLDKhuQ

— AC Milan (@acmilan) August 3, 2021