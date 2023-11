Milan Borussia Dormund, i giornali non hanno dubbi: «È lui il peggiore in campo della sfida di ieri sera a San Siro»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha indicato Calabria come il peggiore in campo della sfida che il Milan ha perso ieri a San Siro per mano del Borussia Dortmund.

Il fallo da rigore, il gol mancato di testa, la scelta sbagliata sull’1-2. Bynoe-Gittens lo punta spesso e lo depista, scrive il quotidiano. Il voto non può che essere molto negativo: 4,5 per lui.