Milan, Bonaventura: facciamo il punto sul futuro del centrocampista italiano

Bonaventura e Milan si diranno addio al termine della stagione dopo diversi e lunghi anni assieme, ma dove finirà Jack?

Secondo quanto riportato da SportMediaset Rangnick avrebbe comunicato al Milan la sua intenzione di non voler avere in rosa Bonaventura, dal momento che è in scadenza, e quindi di non essere intenzionato a intavolare nessun tipo di trattativa per il rinnovo.

Jack resterà in rossonero sino al termine della stagione prolungando il proprio contratto di due mesi e al termine dei quali sarà libero di poter decidere del proprio futuro. Nonostante le avance inziali di Napoli e Roma, ora il club più accreditato a ottenere un responso positivo da parte di Bonaventura pare essere il Torino.