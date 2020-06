Qualora dovesse concretizzarsi la trattativa tra Milan e Rangnick, ai ranghi di partenza per la prossima stagione vedremo già due assenti

Secondo quanto riportato da SportMediaset Rangnick avrebbe già deciso le sorti di Biglia e Bonaventura, ovviamente qualora dovesse ufficializzarsi il suo arrivo al Milan.

Entrambi i centrocampisti sono in scadenza e il tedesco non pare intenzionato a richiedere un loro rinnovo, per via soprattutto dell’età (ampiamente over 30) e dello stipendio percepito.

Per Bonaventura si profila una destinazione italiana, più precisamente il Torino, invece per Biglia si parla di un romantico ritorno in Argentina.