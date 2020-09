Milan-Bologna streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Bologna streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la prima giornata di Serie A

Milan-Bologna: dopo la sosta più corta della storia rossonera, riprende il campionato. Gli uomini di Pioli ospiteranno a San Siro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sarà importante per il Diavolo, dopo la vittoria nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers, iniziare subito con il piede giusto questa Serie A 2020/2021. L’obiettivo Champions quest’anno è dichiarato e la campagna acquisti finora messa a segno da Maldini e Massara conferma questa ambizione. Vedremo se Ibrahimovic e compagni riusciranno ad aprire la nuova stagione con tre punti.

Milan-Bologna streaming e diretta tv

Milan-Bologna è in programma lunedì 21 settembre 2020 alle ore 20:45. La partita sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 251. Il collegamento inizierà alle 20:00 con il pre partita, analisi e voce di alcuni protagonisti prima dell’inizio del match.

Milan-Bologna, ultime e probabili formazioni

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Pochi dubbi per il tecnico rossonero, che deve fare i conti con assenze importanti. In difesa, a protezione di Donnarumma, spazio ancora alla coppia Kjaer-Gabbia. Calabria e Theo Hernandez terzini. A metà campo Tonali insidia Bennacer, mentre è sicuro della titolarità Kessie. Squalificato in Europa League, torna titolare in campionato Ante Rebic, che completerà la trequarti insieme a Calhanoglu e Castillejo. Davanti unica punta sarà Ibrahimovic.

BOLOGNA – 4-2-3-1 anche per gli uomini di Mihajlovic. Linea difensiva composta da De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Dijks. A metà campo ballottaggio tra Poli e Schouten: uno dei due giocherà al fianco di Dominguez. Davanti invece Palacio favorito su Sansone. L’argentino sarà supportato da Orsolini, Soriano e Barrow.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All:Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.