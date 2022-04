Duelli Milan Bologna: Leao sfida Sansone

È la vigilia di Milan Bologna. Nel match di San Siro tanti i duelli in mezzo al campo tra questi quello tra Rafael Leao e Sansone

. Hanno caratteristiche rare e sotto certi aspetti simili, oltre a condividere una fetta di terreno dalla quale amano agire: veloci, tecnici, talentuosi Leao ha realizzato il primo gol del 4-2 dell’andata e in generale ha trovato la rete in quattro delle ultime sei partite casalinghe in Serie A. Rafa a marzo è rimasto a secco in termini realizzativi ma è già in doppia cifra. Va peggio a Sansone, tornato dalla squalifica, a digiuno in stagione – cinque, comunque, gli assist – anche se ha colpito già quattro volte il Milan in Serie A e contro nessun’altra formazione ha fatto meglio (al pari dell’Inter).