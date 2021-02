Milan, Belgrado porta bene: alle fine si è sempre alzato un trofeo – VIDEO

Belgrado porta bene al Milan: i rossoneri hanno vinto entrambi i precedenti con lo Stella Rossa alzando poi il trofeo alla fine

L’ultima volta in cui il Milan arrivò a Belgrado poi vinse la propria settima e ultima Champions League. Un precedente non isolato visto che i rossoneri la gara precedente la giocarono nella stagione 1989/90 che portò i rossoneri a vincere anche in quel caso il trofeo con in panchina di Arrigo Sacchi.

La Stella Rossa è nel destino dei rossoneri che nel 2006/2007 vinsero per due reti a uno grazie ai gol di Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf.