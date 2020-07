Milan-Atalanta: si va verso una difesa del tutto inedita

Tra infortuni e squalifiche, Stefano Pioli dovrà letteralmente inventarsi la linea difensiva nella sfida di domani sera

Con gli infortuni di Andrea Conti e soprattutto di Alessio Romagnoli, Stefano Pioli avrà il suo bel daffare per schierare una linea difensiva all’altezza nella sfida difensiva di domani sera contro l’Atalanta.

Oltre ai già citati Conti e Romagnoli, sicuramente mancherà anche Theo Hernandez, squalificato e non è ancora certa la presenza di Kjaer, uscito malconcio dalla partita di martedì sera contro il Sassuolo. Se non dovesse farcela anche lui, verosimilmente si rischierebbe di dover schierare una linea totalmente inedita con Saelemaekers e Laxalt terzini e coppia centrale Gabbia e Calabria; in alternativa si potrebbe abbassare Kessié ma, vista l’assenza di Bennacer, anche lui squalificato, difficile che Pioli si privi anche dell’ivoriano in mediana.