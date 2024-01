Milan Atalanta: la reazione di San Siro al ritorno di De Ketelaere! I tifosi rossoneri lo hanno accolto così pre match di Coppa Italia

(Daniele Grassini inviato a San Siro) – C’era curiosità attorno alla reazione di San Siro al ritorno di Charles De Ketelaere per Milan Atalanta, con il trequartista belga che non ha lasciato un bellissimo ricordo tra i tifosi rossoneri…

All’ingresso in campo della Dea per il riscaldamento, il popolo ha fischiato la squadra di Gasperini, non risparmiando il suo disappunto anche per l’ex CDK, fischiatissimo anche alla lettura delle formazioni ufficiali.

