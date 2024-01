Milan Atalanta: tutti gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match valido per i quarti di Coppa Italia 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Atalanta sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2023/24.

20:22 Anche oggi Ibrahimovic presente a bordocampo per assistere al match, a colloquio con Moncada durante il riscaldamento della squadra

20:25 Fischi per l’Atalanta che entra in campo, nel mirino soprattutto il grande ex della sfida De Ketelaere

20:33 Curioso striscione dei tifosi in tribuna, oltre alla richiesta della maglia di Maignan c’è chi chiede quella di Mirante

20:40 Che aggancio! Durante il riscaldamento nella sessione di allenamento sui cambi di gioco Leao addomestica in grande stile un pallone che sembrava destinato in rimessa laterale

20:41 Che gol! Jimenez scalda il piede con un gol alla Theo Hernandez freddando Mirante con un gran diagonale durante la sessione di tiri

20:42 Pulisic all’incrocio! L’americano particolarmente con il piede caldo in questo pre partita. Gol su tutti e tre i tiri fatti verso lo specchio, uno di questi si infila nel angolo alto, Nava no può nulla. Scatta anche qualche applauso dei tifosi

20:45 Le squadre rientrano negli spogliatoi, iniziano a scaldarsi le tifoserie che si beccano a vicenda con cori appositi all’indirizzo dei rivali

20:51 Fischi assordanti all’indirizzo di De Ketelaere durante la lettura della formazione dell’Atalanta

20:53 – I tifosi scaldano la voce e scandiscono nome per nome tutti i titolari del Milan accompagnando la lettura della formazione rossonera da parte dello speaker. Particolare entusiasmo per Leao e Pulisic.

20:58 Pulisic a dialogo prolungato con Reijnders a pochi minuti dal calcio di inizio. Gesto di intesa tra i due, chissà che non abbiamo uno schema particolare in mente

21:00 Inizia il match

21:05 La giocata di Jovic in difesa del pallone esalta la Curva del Milan che gradisce e applaude il serbo.

21:08 C’è stato un primo contatto tra Musah e Pioli. Yunus deve stare largo a destra e in fase offensiva accentrarsi, deve fare questo lavoro elastico.

21:11 Che giocata! Milan in affanno in una situazione in area di rigore la risolve prima Reijnders con un gran palleggio poi Leao che difende palla dopo un ottimo controllo aereo di testa, il pubblico si esalta

21:15 Proteste di Carnesecchi che chiedeva una rimessa dal fondo dopo una giocata al limite di Reijnders subito beccato dal pubblico

21:19 Prima occasione Milan con il contropiede di Pulisic accompagnato dalla spinta dei tifosi, palla a Leao e poi a Musah che non finalizza tra la disperazione generale

21:20 Pulisic fa esaltare ancora i tifosi! Grande giocata e tunnel a De Roon. L’americano sta salendo in cattedra

21:27 Pioli sta chiedendo di cercare di più Jovic, non solo per vie aeree ma anche nello stretto. Ha chiesto a Reijnders di cercarlo di più e a Pulisic di stargli più vicino. Vuole dialoghi più ravvicinati

21:32 Tifosi disperati! Reijnders arriva in area di rigore dopo un rimpallo, può calciare ma non lo fa e perde palla, il pubblico non apprezza

21:36 L’Atalanta chiede un rigore dopo uno scontro in area che ha coinvolto Gabbia e De Roon, per l’arbitro non c’è nulla, si gioca

21:38 Gasperini esagera nelle proteste e viene ammonito, continua e viene espulso! Boato dei tifosi del Milan che per più di qualche minuti vanno avanti con insulti all’indirizzo dell’allenatore dell’Atalanta

21:40 Gabbia non c’è la fa dopo lo scontro di gioco, esce tra gli applausi del pubblico. Al suo posto Kjaer

21:45 Impazzisce San Siro! Si innesca l’asse a sinistra tra Theo e Leao, contropiede perfetto concluso con il gol del portoghese che illumina San Siro e esulta surfando sotto la curva. Parte il coro a lui dedicato: Leao, Leao, meravigliaoo!

21:47 Koopmeiners gela subito l’entusiasmo dei tifosi del Milan finalizzando il gol del pari!

21:51 Finisce il primo tempo! Il Milan nei spogliatoi spinto dai tifosi che non hanno mai smesso di caricare la squadra nonostante il gol del pareggio dell’Atalanta

21:59 Simic e Traorè si scaldano in mezzo al campo all’intervallo accolti dall’applauso dei tifosi

22:02 Entrano anche gli altri panchinari per scaldarsi in attesa dell’inizio della ripresa, Giroud e i due portieri sono gli unici a non farlo per ora

22:06 Che rischio Traore! il giovane rossonero su un cambio gioco durante il riscaldamento all’intervallo rischia di colpire in faccia Kjaer, il danese lo fulmina con lo sguardo

22:08 Inizia l’intervallo, il fischio dell’arbitro è accompagnato dai soliti cori di incitamento dei tifosi del Milan

22:15 Gran rientro di Jimenez in fase difensiva, l’ex Real infiamma il pubblico con la sua giocata in appoggio su Maignan

21:17 Colloquio di Terracciano con Giacomo Murelli durante il suo riscaldamento. Indizio sul possibile esordio del nuovo acquisto del Milan.

21:20 Rigore per l’Atalanta dopo il contatto in area tra Miranchuk e Jimenez. Tutti protestano compreso Pioli che mima il segno del tuffo al quarto ufficiale di gara.

22:22 – Fischi assordanti per Koopmeiners durante la battuta del calcio di rigore che non influenzano l’olandese che trasforma dal dischetto

22: 25 – Esce Jimenez entra Terracciano, Pioli consola il giovane terzino dopo l’errore che ha portato al rigore fin qui decisivo per l’Atalanta

22:26 Terracciano accolto dagli applausi dei suoi nuovi tifosi a San Siro

22:30 Pioli vuole sfruttare più ampiezza. Ha chiesto a Pulisic di allargarsi e a Terracciano di sovrapporsi.

22:34 Primi mugugni del pubblico dopo una conclusione velleitaria di Musah che porta anche ad una perdita di tempo di Carnesecchi sul rinvio dal fondo

22:39 Fischi abbordanti per Kolasinac rimasto a terra dopo un contrasto. I tifosi rossoneri non gradiscono la perdita di tempo. Di Bello fa segno che recupererà

22:40 Leao si è scusato con Kolasinac dopo il contrasto

22:41 Esce dopo 77′ De Ketelaere accompagnato come prevedibile dai fischi dei tifosi del Milan

22:43 Ammonito Leao per proteste, il portoghese rischia anche qualcosa in più mandando a quel paese Di Bello che lo ignora. I tifosi comunque non gradiscono e fischiano l’arbitro

seguono aggiornamenti