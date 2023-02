Milan Atalanta, Gasperini: «Leao-Theo? Sono molto curioso…». Il tecnico dell’Atalanta in conferenza stampa sulla fascia sinistra rossonera

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato del Milan in vista della sfida di domenica sera a San Siro.

LEAO-THEO – «Abbiamo delle qualità che possono dargli fastidio, vedremo domani in partita. Io sono molto curioso di vedere questo nuovo confronto con una big soprattutto per come riusciamo ad esprimerci»