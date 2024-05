Tuchel Milan, NESSUN contatto con questa squadra: ma il destino del tecnico è lontano dalla Serie A. Le ultimissime

Aggiornamenti importanti sul futuro di Tuchel, allenatore accostato al Milan nelle ultime settimane. Le ultime riportate da Fabrizio Romano.

PAROLE – «Non ci sono stati colloqui tra Thomas Tuchel o Hansi Flick e il Chelsea. Neppure una discussione interna. Entrambi gli allenatori tedeschi sono aperti al nuovo capitolo della Premier League, come accennato settimane fa; ma non c’è niente con il Chelsea. Processo interno al Chelsea per il nuovo allenatore, in corso».