Milan Atalanta, bentornato Gabbia! C’è lui al centro della difesa al fianco di Theo Hernandez: ecco le scelte di Pioli in Coppa Italia

Stasera andrà in scena Milan Atalanta, sfida valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Tra le fila rossonere ci sarà un graditissimo ritorno. Matteo Gabbia infatti partirà da titolare al centro della difesa, al fianco di Theo Hernandez.

Il centrale azzurro è tornato in anticipo dal prestito al Villarreal per dare una mano ai rossoneri in questa stagione falcidiata dagli infortuni, ed ha già collezionato i primissimi minuti stagionali entrando a gara in corso contro l’Empoli in campionato. Stavolta Pioli lo lancia dal 1′.