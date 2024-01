Milan Atalanta, Pioli organizza la manovra: vuole questa cosa dai rossoneri nel match di Coppa Italia

Pioli continua a dare indicazione ai rossoneri in Milan Atalanta.

Come riportato dal Mediaset, l’allenatore rossonero sta chiedendo di cercare di più Jovic, non solo per vie aeree ma anche nello stretto. Ha chiesto a Reijnders di cercarlo di più mentre a Pulisic di stargli più vicino. Vuole dialoghi più ravvicinati.