Milan Atalanta, Carboni: «Con tre punti ha vinto il campionato». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte

Guido Carboni parla così della corsa Scudetto e del match tra Milan e Atalanta. Le parole dell’allenatore ai microfoni di Radio Marte.

«Il Milan ha un calendario difficile, se vince domenica ha vinto il campionato, come capacità offensiva è inferiore alle top 4. Domenica ha un grande ostacolo da superare, ha vinto la gara con la Fiorentina grazie ad un errore del portiere. Domenica si deciderà il campionato, l’Inter farà 6 punti ma non so cosa farà il Milan.»