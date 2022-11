Milan, Adli può partire in prestito per rilanciarsi: le ultime

Yacine Adli è sulla lista dei partenti del Milan per il prossimo mercato invernale. Il francese può lasciare in prestito

Il Milan comincia a pianificare il prossimo mercato invernale anche sul lato cessioni. Tra i possibili partenti da Milanello, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è Yacine Adli. Il francese ha trovato fin qui poco spazio nella rosa di Pioli.

Per lui probabile un trasferimento in prestito, preferibilmente in un’altra squadra di Serie A per trovare minuti e abituarsi ai ritmi del campionato italiano. Il club ci punta ancora e ha intenzione di rilanciarlo.