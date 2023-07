Ricky Massara, ex DS del Milan, potrebbe rimanere in Serie A dopo l’addio al club rossonero: ci pensa il Napoli per il post Giuntoli

Come riferito da Sport Mediaset, potrebbe continuare in Serie A l’avventura lavorativa di Ricky Massara, ex DS del Milan.

Sul dirigente è infatti piombato il Napoli dopo la separazione con Giuntoli, destinato alla Juve.