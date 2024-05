MN24 – Milan in partenza per l’Australia: Ibrahimovic scatta foto coi tifosi – VIDEO ESCLUSIVO

MN24 – Milan in partenza per l’Australia: Ibrahimovic scatta foto coi tifosi rossoneri presenti – VIDEO ESCLUSIVO

(l’inviato Daniele Grassini) – Il Milan partirà in giornata per l’Australia, dove nella giornata di venerdì a Perth affronterà la Roma in un’amichevole programmata ormai diverse settimane fa.

VIDEO ESCLUSIVO: #Milan oggi in partenza per l’Australia, in attesa della squadra #Ibrahimovic scatta foto con i tifosi pic.twitter.com/uPU03rmDNp — Milan News 24 (@Milannews24_com) May 27, 2024

Ad accogliere la quadra anche un piccolo gruppetto di tifosi. Come raccolto in esclusiva da Milannews24, Zlatan Ibrahimovic si è fermato e ha scattato alcune foto con i presenti.