Fonseca Milan, RETROSCENA sul contratto del portoghese: succederà a partire dal terzo anno

Fonseca Milan, RETROSCENA sul contratto del tecnico portoghese con i rossoneri: succederà a partire dal terzo anno

Il Milan ha scelto Paulo Fonseca come prossimo allenatore e con il tecnico portoghese ha di fatto raggiunto un’intesa totale, che attende soltanto di essere formalizzata e ufficializzata.

Stando a quanto riportato da Relevo, lo stipendio del tecnico portoghese sarà di circa 2,5 milioni di euro netti a salire a stagione, ma solo nel caso in cui dovesse essere esercitata l’opzione per il prolungamento per un terzo anno.