Conte Milan, De Laurentiis a sorpresa: «Lui a Napoli? Decisivi i prossimi dieci giorni». L’ANNUNCIO del presidente

A margine di un convegno sul tema del razzismo tenuto quest’oggi a Trentola Ducenta, Aurelio De Laurentiis ha parlato così di Antonio Conte, sempre più vicino al Napoli e accostato anche alla panchina del Milan.

DE LAURENTIIS – «Non è che non voglio dire nulla, non posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l’equità del ragionamento»