Guirassy Milan, è lui il PRESCELTO in attacco! Offerta sul piatto e Stoccarda all’angolo. CIFRE e dettagli

Guirassy-Milan, l’attaccante dello Stoccarda è il prescelto per l’attacco rossonero della prossima stagione. I dettagli

Come riferito da Sky, il calciomercato Milan avrebbe sciolto le riserve sul prossimo attaccante, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, destinato al trasferimento in MLS.

Ibrahimovic sarebbe pronto a chiudere per Guirassy dello Stoccarda pagando la clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro, bonus inclusi. L’alternativa è Zirkzee i cui costi però spaventano la società rossonera. Prossime settimane decisive per capire se l’affare andrà effettivamente in porto.