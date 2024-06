Chiesa Milan, una BIG europea si iscrive alla CORSA! Dopo l’Europeo può lasciare la Juve. La richiesta per l’attaccante bianconero

Nelle scorse settimane gli uomini del calciomercato Milan hanno cominciato a fare più di qualche pensierino sull’acquisto di Federico Chiesa, che è indicato come in uscita dalla Juve. Tuttavia la concorrenza per l’attaccante italiano non manca affatto, ed è destinata ad aumentare.

Come riferisce il giornalista Florian Plettenberg su X, persino il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sul bianconero. Il club torinese è disposto a prolungare il contratto del calciatore oltre il 2025, ma ogni decisione verrà presa al termine dell’Europeo nel quale è attualmente impegnato con l’Italia. Si fa sempre più strada l’ipotesi di un suo trasferimento, con la valutazione sull’esterno d’attacco che si aggirerebbe sui 30-40 milioni di euro.