Hummels Milan, NULLA da fare per i rossoneri! Scelta la sua prossima DESTINAZIONE: l’annuncio dell’agente del difensore tedesco

Tramonta ormai del tutto la pista che avrebbe potuto portare Mats Hummels al calciomercato Milan. Il difensore tedesco, dopo aver annunciato l’addio al Borussia Dortmund, era stato proposto dai suoi agenti ad alcuni club in giro per l’Europa, tra i quali anche quello rossonero. In Italia aveva trovato una discreta apertura da parte della Roma.

Il futuro del centrale tedesco classe 1988 non sarà però nel nostro campionato. Sport Mediaset spiega come il calciatore abbia fatto una scelta di vita, andando a scegliere il Maiora come sua prossima destinazione. Ad annunciarlo è stato il suo stesso procuratore: «È solo una questione di dettagli. Non gli interessano i soldi. Vuole solo vivere in pace».